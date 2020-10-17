(فرص)
|تنظيم حفل نهاية السنة الدراسية 01102226488 عندك مناسبه ومش عارفه تجهزلها ازاي عندك افكار نفسك تعمليها في يوم ومش عارفه نفسك تخلي يومك مميز بكل تفاصيله احنا بنساعدك في الافكار والتنفيذ كمان واشكال وتصاميم تناسب ذوقك وافكارك للمزيد من التفاصيل : 01102226488- 0233455911 العنوان : 30 عدنان المدني من احمد عرابي - المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amira
|التليفون:
|01102226488
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|العنوان:
|30 عدنان المدني - احمد عرابي - المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072839
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