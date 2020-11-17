(فرص)
|تنظيم الحفلات والاعراس 01102226488 إن كنت تبحثين عن أفكار جديدة في حفل خطوبتك أو حفل زفافك، أو حتى شبكه سواءً كنت تفكرين مسبقاً في إقامة حفل خطوبتك في البيت او في قاعه نحن نوفرلك كل الاشكال التي تناسبك وتجعل يومك مميز للتواصل والاستفسار برجاء الاتصال علي الارقام الاتية : 01102226488- 0233455911 العنوان : 30 عدنان المدني من احمد عرابي – المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amira
|التليفون:
|01102226488
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|30 عدنان المدني - احمد عرابي - المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073187
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