تنظيف خزانات l تطهير خزانات

شركه بروفيشنال سيرفس بتقدملك خدمه تنظيف وتطهير الخزانات بجوده عاليه ♥ اكيد بعد فتره بتلاقى ان خزان المياه اتملى رواسب وطحالب وبكتيريا ضاره على صحه الافراد ، لانها بتسبب تلوث المياه الموجوده داخل الخزان ، وتجعلها غير صالحه للاستخدام :- قد تم اختيار بروفيشنال سيرفس من انها افضل الشركات الرائده فى مجال تنظيف الخزانات فى مصر بتصريح من وزاره الصحه المصريه . إتصل الان لحجز معاينه : 01068598882 - 01207155552 055-4367588