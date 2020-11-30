تنظيف خزانات l تطهير خزانات

(للبيع)
|شركه بروفيشنال سيرفس بتقدملك خدمه تنظيف وتطهير الخزانات بجوده عاليه ♥ اكيد بعد فتره بتلاقى ان خزان المياه اتملى رواسب وطحالب وبكتيريا ضاره على صحه الافراد ، لانها بتسبب تلوث المياه الموجوده داخل الخزان ، وتجعلها غير صالحه للاستخدام :- قد تم اختيار بروفيشنال سيرفس من انها افضل الشركات الرائده فى مجال تنظيف الخزانات فى مصر بتصريح من وزاره الصحه المصريه . إتصل الان لحجز معاينه : 01068598882 - 01207155552 055-4367588
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بروفيشنال سيرفيس
|التليفون:
|01207155552
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|العنوان:
|العاشر من رمضان- الشرقية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074727
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه