تنظيف خزانات l تطهير خزانات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بتدور على شركه كبيره فى مجال خدمه تنظيف وتطهير خزانات المياه ◄ (شركات - فنادق - مستشفيات - منازل - مصانع - فلل - مطاعم - كافيهات ) شركه بروفيشنال سيرفس بتقدملك خدمه تنظيف وتطهير الخزانات بجوده عاليه ♥ اكيد بعد فتره بتلاقى ان خزان المياه اتملى رواسب وطحالب وبكتيريا ضاره على صحه الافراد ، لانها بتسبب تلوث المياه الموجوده داخل الخزان ، وتجعلها غير صالحه للاستخدام :- قد تم اختيار بروفيشنال سيرفس من انها افضل الشركات الرائده فى مجال تنظيف الخزانات فى مصر بتصريح من وزاره الصحه المصريه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بروفيشنال سيرفيس
التليفون: 01207155552

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العنوان: العاشر من رمضان- الشرقية
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071030
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صورة الاعلان: ابادة الحشرات l مكافحه حشرات - في الشرقية مصر

ابادة الحشرات l مكافحه حشرات

(للبيع)

- في الشرقية مصر

بروفيشنال سيرفس لمكافحه الحشرات 🌱 عـيش حـياتك بـصحه وأمـان 🌊 بتعانى من الحشرات فى بي.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

2/11/2020
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