تنظيف خزانات l تطهير خزانات

بتدور على شركه كبيره فى مجال خدمه تنظيف وتطهير خزانات المياه ◄ (شركات - فنادق - مستشفيات - منازل - مصانع - فلل - مطاعم - كافيهات ) شركه بروفيشنال سيرفس بتقدملك خدمه تنظيف وتطهير الخزانات بجوده عاليه ♥ اكيد بعد فتره بتلاقى ان خزان المياه اتملى رواسب وطحالب وبكتيريا ضاره على صحه الافراد ، لانها بتسبب تلوث المياه الموجوده داخل الخزان ، وتجعلها غير صالحه للاستخدام :- قد تم اختيار بروفيشنال سيرفس من انها افضل الشركات الرائده فى مجال تنظيف الخزانات فى مصر بتصريح من وزاره الصحه المصريه