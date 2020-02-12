تملك ارضك الان بدون عموله ولا وسطاء ب

(للبيع)
|تملك ارضك الان بدون عموله ولا وسطاء بموقع حيوي جدا بقلب الاسكندريه استلم ارضك التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والاستثماريه كاش وبالتقسيط بمساحات تبدأ من 100م اراضي تطل علي نواصي وعلي شوارع تتميز بالاتساع 16م و 10 م و7م بقلب الاسكندريه وبالقرب من جميع الخدمات مدارس واسواق ومستشفيات ومولات للتسوق وكافيهات الاراضي كامله المرافق (ماء-كهرباء-صرف صحي -انترنت- تليفونات) الاراض جاهزة للبناء الفوري ومسجله للاستعلام والمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال بنا : 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052583
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
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