تملك ارضك الان بدون عموله ولا وسطاء ب

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تفاصيل الإعلان
تملك ارضك الان بدون عموله ولا وسطاء بموقع حيوي جدا بقلب الاسكندريه⁩ استلم ارضك التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والاستثماريه كاش وبالتقسيط بمساحات تبدأ من 100م ⁩ اراضي تطل علي نواصي وعلي شوارع تتميز بالاتساع 16م و 10 م و7م بقلب الاسكندريه وبالقرب من جميع الخدمات مدارس واسواق ومستشفيات ومولات للتسوق وكافيهات الاراضي كامله المرافق (ماء-كهرباء-صرف صحي -انترنت- تليفونات) الاراض جاهزة للبناء الفوري ومسجله للاستعلام والمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال بنا : 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052583
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4/1/2020
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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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31/12/2019
صورة الاعلان: ارض على مساحة 4600 متر لللبيع - في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 4600 متر لللبيع

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ارض على مساحة 4600 متر لللبيع ببرج العرب الاسكندرية نشاط اغذيه سعر المتر 1000 جنيه 01001910248 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: قطعة ارض سموحة في شارع النصر - في الإسكندرية مصر

قطعة ارض سموحة في شارع النصر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعة ارض سموحة في شارع النصر امام جرين بلازا ٨٠٠٠٠ متر ، سعر المتر 170.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: ارض بسعر روعه خيالى نشاط دوائى غذائى مستحضرات 2030م - في الإسكندرية مصر

ارض بسعر روعه خيالى نشاط دوائى غذائى مستحضرات 2030م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض بسعر روعه خيالى نشاط دوائى غذائى مستحضرات 2030م خالصة ماعليهاش اى حاجه بها رخصه مبانى ببرج العرب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: ارض 2000م ببرج العرب نشاط مستحضرات طبيه وادوية للبيع - في الإسكندرية مصر

ارض 2000م ببرج العرب نشاط مستحضرات طبيه وادوية للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض 2000م ببرج العرب نشاط مستحضرات طبيه وادوية للبيع المتر ب 1000ج 01001910248 01223342232 01226.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2019
صورة الاعلان: . ارض 1000م باكبر موقع مميز بمدينة برج العرب على الرئيسى - في الإسكندرية مصر

. ارض 1000م باكبر موقع مميز بمدينة برج العرب على الرئيسى

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- في الإسكندرية مصر

. ارض 1000م باكبر موقع مميز بمدينة برج العرب على الرئيسى تصلح لبناء مول تجارى سعر المتر 15 الف نهائي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

19/11/2019
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