تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2081007
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20/1/2021
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العنوان:

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اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: بيع قبعات تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
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(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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6/1/2021
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