تعليم قيادة السيارات غي التجمع الأول

(فرص)
|تعليم قيادة السيارات من أمام المنزل فنيا و عمليا في الرحاب ، التجمع الخامس و التجمع الاول ، الكورس 5 حصص و الحصة ساعة و نصف كاملة ، تعليم القيادة بالأسلوب الاوروبي و دول الخليج اتصلوا نصلكم فورا ((01288748899 )) أماكن التعليم التجمع الاول ، التجمع الخامس ، الرحاب ، التجمع الثالث، الشروق و مدينتي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|امتياز
|التليفون:
|01288748899
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061473
1,400 جنيه
1,400 جنيه
250 جنيه
اتصل