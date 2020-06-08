تعليم قيادة السيارات غي التجمع الأول

تعليم قيادة السيارات من أمام المنزل فنيا و عمليا في الرحاب ، التجمع الخامس و التجمع الاول ، الكورس 5 حصص و الحصة ساعة و نصف كاملة ، تعليم القيادة بالأسلوب الاوروبي و دول الخليج اتصلوا نصلكم فورا ((01288748899 )) أماكن التعليم التجمع الاول ، التجمع الخامس ، الرحاب ، التجمع الثالث، الشروق و مدينتي