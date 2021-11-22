تعلن #شركة_الطائف _للتوظيف_بال خارج بالسعودية.ا لرياض

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● شيف منزلى ●}}:: - شرط الخبرة فى الاكلات الشرقى والغربى - شرط سبق لة العمل فى المجال - مسمى التاشيرةطباخ {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية . مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(شيف منزلى)::}} برجاء عدم التواصل الا لمن تنطبق علية الشروط السابقة eltaef.hr2@gmail.com www.eltaef.com الاتصال يوميا من الساعة 10 صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت. للاستفسار / واتس.:- 01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113155
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30 ريال
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