تعلن #شركة_الطائف _للتوظيف_بال خارج بالسعودية.ا لرياض

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● شيف منزلى ●}}:: - شرط الخبرة فى الاكلات الشرقى والغربى - شرط سبق لة العمل فى المجال - مسمى التاشيرةطباخ {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية . مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(شيف منزلى)::}} برجاء عدم التواصل الا لمن تنطبق علية الشروط السابقة eltaef.hr2@gmail.com www.eltaef.com الاتصال يوميا من الساعة 10 صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت. للاستفسار / واتس.:- 01020001563