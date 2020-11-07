تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية01102226499 )

(للبيع)
|تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية نقوم بتوريد مستلزمات طبية ديسبوسبل (استخدام مرة واحدة ) داخل حجرة العمليات وخارجها والعناية المركزة والأماكن المعقمة ويتم تنفيذ الموديلات والتفصيل حسب رغبة العميل ومتخصصون فى تصنيع اليونيفورم الطبي الخاص بالمستشفيات الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين تليفون / 01102226499
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01102226499
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071552
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