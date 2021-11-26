تصنيع يونيفورم العاملات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تصنيع يونيفورم العاملات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/11/2021
رقم الإعلان: 2112811
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال-ملاب س الروضه للبنات - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال-ملاب س الروضه للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال-ملابس الروضه للبنات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – بدل مديرين - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – بدل مديرين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – بدل مديرين 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: اماكن بيع ارواب تخرج فى مصر 01119959296 - في الجيزة مصر

اماكن بيع ارواب تخرج فى مصر 01119959296

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ارواب تخرج فى مصر 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامعات والح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - جاكت شيف - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - جاكت شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - جاكت شيف 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: جميع موديلات ارواب التخرج لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

جميع موديلات ارواب التخرج لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جميع موديلات ارواب التخرج لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه 01118689995 (شركة السلام لليونيفورم ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم وت.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

25/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات المريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات المريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات المريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس لغات - يونيفورم مدارس بنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - يونيفورم مدارس بنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - يونيفورم مدارس بنات 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم جرسون - اماكن بيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم جرسون - اماكن بيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم جرسون - اماكن بيع يونيفورم مطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager