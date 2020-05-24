تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/5/2020
رقم الإعلان: 2059805
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب بأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

24/5/2020
صورة الاعلان: زي موحد - افضل يونيفورم بمصر - في الجيزة مصر

زي موحد - افضل يونيفورم بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي موحد - افضل يونيفورم بمصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - Medical Uniform - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms - Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms - Medical Uniform ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: housekeeping يونيفورم_( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم_( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

21/5/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمع.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

21/5/2020
صورة الاعلان: افرولات عمال - قبعات - في الجيزة مصر

افرولات عمال - قبعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرولات عمال - قبعات 01022216888 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية شركة T.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات - صور يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - صور يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - صور يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: لبس التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

لبس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور لبس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: ملابس طبية - مصنع يونيفورم طبى بمصر - في الجيزة مصر

ملابس طبية - مصنع يونيفورم طبى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية - مصنع يونيفورم طبى بمصر 01200561116 مصانع الملابس الطبية يونيفورم طبي يونيفورم ممرضة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم - فيست رجالى (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم - فيست رجالى (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم - فيست رجالى (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/5/2020
صورة الاعلان: ملابس مطاعم - اماكن بيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - اماكن بيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager