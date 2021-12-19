تصنيع بدل استقبال لموظفين الفنادق

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تفاصيل الإعلان
تصنيع بدل استقبال لموظفين الفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم اليونيفورم الخاص بالفندق شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115827
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اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
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