تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة

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تفاصيل الإعلان
تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/4/2020
رقم الإعلان: 2058389
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: زي موحد - اسعار يونيفورم - في الجيزة مصر

زي موحد - اسعار يونيفورم

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23/4/2020
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تصنيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم يونيفورم شركات اشكال يونيفورم شركات محل بيع ملابس.
العنوان:

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1 جنيه

23/4/2020
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يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم )

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العنوان:

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1 جنيه

23/4/2020
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يونيفورم مطبخ - يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم )

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يونيفورم مطبخ - يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم ) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى ال.
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22/4/2020
صورة الاعلان: شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية - في الجيزة مصر

شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية

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شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
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Uniform Housekeeping

(للبيع)

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Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ا.
العنوان:

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18/4/2020
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مصانع الملابس فى مصر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واق.
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1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/4/2020
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم بمصر ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم بمصر ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم بمصر ( بأقل الاسعار 01223182572 ) ملابس يونيفورم يونيفورم شركات محل بيع ملابس ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مصنع - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عاملات نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن - في الجيزة مصر

الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن 01223182572 متجر يونيفورم شركات الامن محل بيع يونيفورم امن يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحض.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: graduation gown and cap - في الجيزة مصر

graduation gown and cap

(للبيع)

- في الجيزة مصر

graduation gown and cap Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation Robes.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/4/2020
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