تصميم وبرمجة تطبيق او موقع او ابلكشن اندرويد وايفون ل مغسله خاصه بيك

(للبيع)
|محتاج موقع او ابلكشن اندرويد وايفون ل مغسله خاصه بيك او لكل المغاسل او عندك فكرة تطبيق موبايل ابلكشن لادارة طلبات المغاسل ريح بالك وخليك مع تك سوفت للحلول الذكيه لانها صممت اكتر من الف موقع و ٣٠٠ ابلكشن في اكتر من دوله للتواصل واتس او فون ٠٠٢٠١٢٧٧٧٧٣٥٨٠ لمزيد من المعلومات ومشاهدة سابقة اعمال يرجي زيارة موقعنا.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada galal
|التليفون:
|01280114168
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|العنوان:
|october- egypt
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100603
1 جنيه
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1 جنيه
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165 جنيه