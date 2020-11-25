(للبيع)
|تصاميم مطابخ \ مطابخ سمارت \ ديكورات مودرن 01096964025 مطابخ من اجود انواع الخشب المعالج ضدد المياه والحشرات والعفونه مع ضمان 5 سنوات وصيانه مدي الحياه من سمارت هوم جروب الشركه الرائده في تصميم وتنفيذ جميع انواع الاثاثات المنزليه الحديثه بأسعار تنافسيه وجوده فائقه للأتصال :_ 01143692815-01095964025-01550027087 ارضي :- 33787265 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي – مساكن الضباط -ومبي –الهرم.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|smart home group
|التليفون:
|01095964025
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|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضابط - ومبي - الهرم- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078131
2 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه