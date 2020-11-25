تصاميم مطابخ \ مطابخ سمارت \ ديكورات مودرن

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صورة الاعلان: تصاميم مطابخ \ مطابخ سمارت \ ديكورات مودرن - في القاهرة مصر

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تصاميم مطابخ \ مطابخ سمارت \ ديكورات مودرن 01096964025 مطابخ من اجود انواع الخشب المعالج ضدد المياه والحشرات والعفونه مع ضمان 5 سنوات وصيانه مدي الحياه من سمارت هوم جروب الشركه الرائده في تصميم وتنفيذ جميع انواع الاثاثات المنزليه الحديثه بأسعار تنافسيه وجوده فائقه للأتصال :_ 01143692815-01095964025-01550027087 ارضي :- 33787265 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي – مساكن الضباط -ومبي –الهرم.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: smart home group
التليفون: 01095964025

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضابط - ومبي - الهرم- الجيزه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078131
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