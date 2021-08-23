تركيب وصيانة الدش الاسكندريه

(للبيع)
|تركيب وصيانه دش بالاسكندرية 01270337434 م. رامي صيانة اليوم الواحد , صيانة و بيع جميع انواع الريسيفر والدش بالاسكندرية تركيب اجهزة LED و L C D وحوامل ريسيفير تركيب كاميرات وانظمه مراقبه Truman strong – Humax – prefix كيوماكس CAMEX ASTRA-هيروشيما- TIGER وجميع انواع الريسيفر ويوجد جميع مستلزمات الدش (خدمة متنقلة داخل الاسكندرية) صيانة الدش العادى الثابت نايل سات او نايل سات +اوروبى وجميع الاقمار تركيب و صيانة الدش للابراج والعمارات صيانة وبرمجة جميع انواع الرسيفرات نركب جميع الماركات والانواع من ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م.رامي
|التليفون:
|01270337434
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|العنوان:
|لوران- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103221
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