تاشيرات طبيه

(فرصة عمل)
|مطلوب للتعاقد من مصر على وجه السرعة التخصصات الطبية الاتية لمجمع طبي متميز بالمدينه المنوره : ١/#أخصائي أطفال ٢/#اخصائية أطفال ٣/#أخصائية جلديه ٤/#أخصائيات وفنيات تمريض تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات اجتماعية وطبية راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة تحدد في المقابلة الشخصية ✔ للجادين فقط، يسعدنا استقبال طلبات توظيف السادة الأطباء على الإيميل أو الواتساب، على أن تشمل ما يلي: - السيرة الذاتية - المؤهل الدراسي - شهادة الخبرة - صو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098907
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4,000 ريال
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4,000 ريال
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9,000 ريال
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12,000 ريال
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