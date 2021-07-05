تاشيرات طبيه

مطلوب للتعاقد من مصر على وجه السرعة التخصصات الطبية الاتية لمجمع طبي متميز بالمدينه المنوره : ١/#أخصائي أطفال ٢/#اخصائية أطفال ٣/#أخصائية جلديه ٤/#أخصائيات وفنيات تمريض تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات اجتماعية وطبية ⁦راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة تحدد في المقابلة الشخصية ✔ للجادين فقط، يسعدنا استقبال طلبات توظيف السادة الأطباء على الإيميل أو الواتساب، على أن تشمل ما يلي: - السيرة الذاتية - المؤهل الدراسي - شهادة الخبرة - صو