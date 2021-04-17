تاجير كراسي طاولات قهوجيين

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تاجير كراسي طاولات قهوجيين - في السعودية

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للحفلات والمناسبات قهوجيين وصبابين رجال ونساء كراسي طاوالات كل ماتحتاجهالخدمه المقدمه /امسيتي للحفلات والرحلات والمناسبات قهوجيين وصبابين رجال ونساء -كراسي -طاولات -زل تامين جميع لوازم الحفلات -كراسي ملكي-كراسي امريكي -وانواع-اخرئ-طاولات-مستطيله-مدوره-مع المفارش-سجاد واغراض الجلسه الشعبيه -سخانات-اطعمه-سرافيس طقم كامل-كنب -فاخر-للحفلات-كراسي عرسان-كشافات-ايضاءه-لجميع…
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: للحفلات والمناسبات
التليفون: 0555929097

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العنوان: الرياض حي الملقاء- الرياض
Blaenau Gwent -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,233 ريال
تاريخ الإعلان: 19/6/2021
رقم الإعلان: 2097436
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صورة الاعلان: مطلوب موظفين لهم في خبرة في المهرجانات - في السعودية

مطلوب موظفين لهم في خبرة في المهرجانات

(فرصة عمل)

- في السعودية

مطلوب من لديه خبرة وتجربة من ( الجنسين ) في تنظيم المعارض والفعاليات ( تخطيط ـ تنظيم ـ اشراف ) ويكون.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين لهم في خبرة في المهرجانات - في السعودية

مطلوب موظفين لهم في خبرة في المهرجانات

(فرصة عمل)

- في السعودية

مطلوب من لديه خبرة وتجربة من ( الجنسين ) في تنظيم المعارض والفعاليات ( تخطيط ـ تنظيم ـ اشراف ) ويكون.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/4/2021
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