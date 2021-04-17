تاجير كراسي طاولات قهوجيين

(للإيجار)
|للحفلات والمناسبات قهوجيين وصبابين رجال ونساء كراسي طاوالات كل ماتحتاجهالخدمه المقدمه /امسيتي للحفلات والرحلات والمناسبات قهوجيين وصبابين رجال ونساء -كراسي -طاولات -زل تامين جميع لوازم الحفلات -كراسي ملكي-كراسي امريكي -وانواع-اخرئ-طاولات-مستطيله-مدوره-مع المفارش-سجاد واغراض الجلسه الشعبيه -سخانات-اطعمه-سرافيس طقم كامل-كنب -فاخر-للحفلات-كراسي عرسان-كشافات-ايضاءه-لجميع…
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|للحفلات والمناسبات
|التليفون:
|0555929097
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|العنوان:
|الرياض حي الملقاء- الرياض
Blaenau Gwent - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,233 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097436
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