تأجير ميكروباص هاي اس للسفر

(للإيجار)
|مكتب ايجار ميكروباص تويوتا 14 راكب 01503622473 ليموزين مصر لخدمات النقل السياحي تقدم ايجار سيارات ليموزين المطار وخدمات السقف العالي وأحدث موديلات الباصات والميني باصات. بالتالي يمكن ان ناخذك اينما تود الذهاب وباسرع مايمكن. 01503622473 كذلك نأتي اليك في الحال اينما كنت ونمتلك دراية تامة بجميع الطرق والاتجاهات للمناطق السياحية. تتميز تويوتا هاى اس بمساحتها الداخلية التي تتسع ل 14 ركاب و كما نها تتميز ايضا بأفضل سبل الأمان مما يتيح لحضراتكم قضاء وقت سعيد . كما توفر الشركة سائقين ماهرين للقيادة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116309
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