تأجير تويوتا هاي اس للسفر

(للإيجار)
|شركة ليموزين نصار تعتبر من اهم شركات تأجير السيارات والاتوبيسات والنقل السياحي في مصر . توفر الشركة افضل العروض علي ايجار تويوتا هاي اس 2021 الجديدة كليا لرحلات الاسكندرية والعين السخنة وبورسعيد . تقدم الشركة اقوي العروض علي رحلات الغردقة وشرم الشيخ تأجير هاي اس 14 راكب للرحلات العائلية . استأجر هاي اس للايتقبال من المطارات وتوصيل الوفود العرب او الاجانب للفنادف المختلفة داخل وخارج القاهرة وبأقل اسعار في الاسواق المصرية اتصل علي رقم 01503622473 واحجز ايجارهاي اس 14 راكب للرحلات سانت كاترين.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116556
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