تأجير احدث سيارات هيونداي النترا موديل(2021/0 22)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تأجير احدث سيارات هيونداي النترا موديل(2021/0 22) - في القاهرة مصر

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استئجار هيونداي النترا لذالك تقدم شركه ليموزين مصر افضل العروض تميزا و الخصومات عند تاجير عربيه هيونداي النترا موديل 2021و موديل 2022. وهي تتميز بالعديد من المميزات المختلفه واهمها السبات الجيد عند التسارع العالي بالاضافه الي تصميمها المختلف الجذاب ذو الطالع الشبابي. لذالك تقدم شركه ليموزين مصر للعمل لتقديم افضل الخصومات لعملائها عند تاجيرعربية هيونداي النترا احدث الموديلات تعتبر من اهم مميزات سياره هيونداي النترا خفه الحركه والسرعه عند السفر وفخامه التصنيع والمظهر الخارجي المميز.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Amira Ahmed
التليفون: 01101055099

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العنوان: Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2118065
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