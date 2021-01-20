بيع قبعات تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)
|بيع قبعات تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح . 01003358542–01200561116
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080687
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