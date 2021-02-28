بيبيسيتر_شغا لات_راعيات مسنين لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
بيبيسيتر_شغالات_راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين بمختلف الجنسيات (أثيوبيا / السودان / أوغندا / أرتريا / غنيا / غانا / الكاميرون( الأسيوية (الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ( مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده مـع مكتب الوطنية ( أنت فـي تمـيز ) للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060(واتساب) /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085700
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مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات

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26/2/2021
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نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات

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2,000 جنيه

25/2/2021
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عاملات نظافة_مربيات _راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات

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العنوان:

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2,000 جنيه

21/2/2021
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العنوان:

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2,000 جنيه

20/2/2021
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صورة الاعلان: نوفر الشغالة_المر بية جليسة المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر الشغالة_المر بية جليسة المسنين لكافة المحافظات

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- في القاهرة مصر

نوفر الشغالة_المربية جليسة المسنين لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و م.
العنوان:

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2,000 جنيه

19/2/2021
صورة الاعلان: راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات

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- في القاهرة مصر

راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلا.
العنوان:

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2,000 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: شغالة.بيبيسي تر.راعية مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

شغالة.بيبيسي تر.راعية مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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شغالة.بيبيسيتر.راعية مسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصريه ا.
العنوان:

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2,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات

(فرص)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/2/2021
صورة الاعلان: مربيات_عاملا ت نظافة_راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات_عاملا ت نظافة_راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربيات_عاملات نظافة_راعيات مسنين لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/2/2021
صورة الاعلان: نوفرجليسات المسنين والمربيات(بي بيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرجليسات المسنين والمربيات(بي بيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرجليسات المسنين والمربيات(بيبيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات01126700074 نرعى المسنين والمسنات بم.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_الو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: نمدكم بالمربية.جلي سة المسنين.الشغ الة بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالمربية.جلي سة المسنين.الشغ الة بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بالمربية.جليسة المسنين.الشغالة بكافة المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: نزود الأسر بالمربيات-ال شغالات_جليسا ت المسين بكل المحافظات - في القاهرة مصر

نزود الأسر بالمربيات-ال شغالات_جليسا ت المسين بكل المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزود الأسر بالمربيات-الشغالات_جليسات المسين بكل المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عملانئا ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/2/2021
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