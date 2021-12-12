(للبيع)
|بوابات دخول وخروج السيارات بالتذكرة للمواقف المدفوعه 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات بوابات الكترونية لدخول الافراد والسيارات بوابة المواقف والجراجات وبوابة دخول السيارات بوابة دخول السيارات بالريموت parking system نعمل على توريد الجهات الحكومية والشركات الخاصه بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ومصدات وحواجز التحكم في دخول وخروج السيارات نظام البوابات الالكترونية,شركات بيع البوابات الالكترونية,البوابات الالكترونية للسيارات,انواع البوابات الالكترونية,اما
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shamsstore
|التليفون:
|0570130761
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|العنوان:
|- السعودية
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116834
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1 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
اتصل
5,200 ريال
460 ريال
5,200 ريال
460 ريال