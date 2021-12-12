بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

بوابات دخول وخروج السيارات بالتذكرة للمواقف المدفوعه 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات بوابات الكترونية لدخول الافراد والسيارات بوابة المواقف والجراجات وبوابة دخول السيارات بوابة دخول السيارات بالريموت parking system نعمل على توريد الجهات الحكومية والشركات الخاصه بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ومصدات وحواجز التحكم في دخول وخروج السيارات نظام البوابات الالكترونية,شركات بيع البوابات الالكترونية,البوابات الالكترونية للسيارات,انواع البوابات الالكترونية,اما
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shamsstore
التليفون: 0570130761

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - السعودية
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2021
رقم الإعلان: 2116834
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمدارس والجامعات للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات تكشف الأشخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: بوابات انذار محلات الملابس - في الرياض السعودية

بوابات انذار محلات الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اذا كنت تملك متجرا لبيع الملابس أو مول وتريد ان تمنع سرقات الملابس نهائيا، فنحن نقدم اليك احدث اجهزة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/11/2021
صورة الاعلان: اقفال الكترونية للفنادق بالكارت متخصصون فى ادارة جميع انواع مشا - في الرياض السعودية

اقفال الكترونية للفنادق بالكارت متخصصون فى ادارة جميع انواع مشا

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقفال الكترونية للفنادق بالكارت 0570130761 متخصصون فى ادارة جميع انواع مشاريع كبرى المختصة ابواب الف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: كاميرات حماية حرارية مميزة - في الرياض السعودية

كاميرات حماية حرارية مميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات صما.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/10/2021
صورة الاعلان: اجهزة الحضور والانصراف بالبصمة - في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف بالبصمة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز البصمة نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/10/2021
صورة الاعلان: البوابات الامنية المتطورة لمنع السرقة بالمتاجر - في الرياض السعودية

البوابات الامنية المتطورة لمنع السرقة بالمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/10/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقوي عروض المملكة علي بوابات دخول وخروج السيارات لفترة محدوده تستخدم في ( المواقف العامة والخاصة .
العنوان:

الرياض - السعودية

5,200 ريال

12/10/2021
صورة الاعلان: جهاز البصمة TIMMY - F630 - في الرياض السعودية

جهاز البصمة TIMMY - F630

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز بصمة حضور وانصراف TIMMY - F630موديل يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري .
العنوان:

الرياض - السعودية

460 ريال

8/10/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقوي عروض المملكة علي بوابات دخول وخروج السيارات لفترة محدوده تستخدم في ( المواقف العامة والخاصة .
العنوان:

الرياض - السعودية

5,200 ريال

5/10/2021
صورة الاعلان: بصمة حضور وانصراف تيمي - في الرياض السعودية

بصمة حضور وانصراف تيمي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز بصمة حضور وانصراف (TM-F630)من شركة( TMIY ) يعمل ب(بصمةالوجه -بصمه الاصبع- الكارت - الرقم السرى).
العنوان:

الرياض - السعودية

460 ريال

27/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager