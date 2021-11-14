(للبيع)
|بوابات دخول وخروج السيارات 0570130761 بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعمل بالكارت والرقم السري وتصوير لوحة السياره وبالتذكرة بوابات ومصدات وحواجز التحكم في دخول وخروج السيارات بوابات الجراجات انظمة الجراجات انظمة جراجات , بوابات جراجات , بوابات امنية ,parking system ,بوابة فلل ,بوابة مصنع ,بوابات امنية ,BFT ,rising bollard , garage door , مانع اقتحام السيارات بوابات الجراجات , البوابات ذات الذراع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shamsstore
|التليفون:
|0570130761
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|بوابات دخول وخروج السيارات 0570130761- السعودية
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111961
اتصل
460 ريال
35,000 ريال
(للبيع)- في الرياض السعودية
3,850 ريال
11 ريال
490 ريال
1 ريال
1 دولار
1 ريال
490 ريال
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
3,500 ريال