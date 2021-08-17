بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

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صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الجوف السعودية

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بوابات ومصدات وحواجز التحكم في دخول وخروج السيارات 0570130761 بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعمل بالكارت والرقم السري وتصوير لوحة السياره وبالتذكرة بوابات ومصدات وحواجز التحكم في دخول وخروج السيارات بوابات الجراجات انظمة الجراجات انظمة جراجات , بوابات جراجات , بوابات امنية ,parking system ,بوابة فلل ,بوابة مصنع ,بوابات امنية ,BFT ,rising bollard , garage door , مانع اقتحام السيارات بوابات الجراجات , البو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shamsstore
التليفون: 0570130761

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العنوان: بوابات دخول وخروج السيارات 0570130761- السعودية
الجوف -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 ريال
تاريخ الإعلان: 22/8/2021
رقم الإعلان: 2103183
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صورة الاعلان: ممرات امنية للكشف عن المعادن 0570130761 - في الجوف السعودية

ممرات امنية للكشف عن المعادن 0570130761

(للبيع)

- في الجوف السعودية

بوابات كشف المعادن : هى بوابة امنية يتم وضعها فى الاماكن ذات الازدحام للتحقق من خلو الاشخاص من اى ا.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

17/8/2021
صورة الاعلان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم - في الجوف السعودية

بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

(للبيع)

- في الجوف السعودية

بوابات الكترونية | بوابات دخول وخروج | بوابة مرور افراد |بوابة ترن ستايل | بوابة المترو بوابات مرو.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

17/8/2021
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