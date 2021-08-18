(للبيع)
|0570130761بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعمل بالكارت والرقم السري وتصوير لوحة السياره وبالتذكرة بوابات ومصدات وحواجز التحكم في دخول وخروج السيارات بوابات الجراجات انظمة الجراجات انظمة جراجات , بوابات جراجات , بوابات امنية ,parking system ,بوابة فلل ,بوابة مصنع ,بوابات امنية ,BFT ,rising bollard , garage door , مانع اقتحام السيارات بوابات الجراجات , البوابات ذات الذراع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shamsstore
|التليفون:
|0570130761
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|العنوان:
|بوابات دخول وخروج السيارات 0570130761- السعودية
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103007
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(للبيع)- في الرياض السعودية
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