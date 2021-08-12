(للبيع)
|بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعمل بالكارت والرقم السري وتصوير لوحة السياره وبالتذكرة بوابات ومصدات وحواجز التحكم في دخول وخروج السيارات بوابات الجراجات انظمة الجراجات انظمة جراجات , بوابات جراجات , بوابات امنية ,parking system ,بوابة فلل ,بوابة مصنع ,بوابات امنية ,BFT ,rising bollard , garage door , مانع اقتحام السيارات بوابات الجراجات , البوابات ذات الذراع BARRIER GATE بوابة دخول وخروج السيارات في المواقف بأطوال ذراع مختلفة 3 متر و 4
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shamsstore
|التليفون:
|0570130761
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|العنوان:
|- السعودية
الجوف - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102402
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