بوابات دخول وخروج السيارات بالتذكرة للمواقف المدفوعه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الجوف) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات بالتذكرة للمواقف المدفوعه - في الجوف السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

بوابات دخول وخروج السيارات بالتذكرة للمواقف المدفوعه مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات بوابات الكترونية لدخول الافراد والسيارات بوابة المواقف والجراجات وبوابة دخول السيارات بوابة دخول السيارات بالريموت parking system نعمل على توريد الجهات الحكومية والشركات الخاصه بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ومصدات وحواجز التحكم في دخول وخروج السيارات نظام البوابات الالكترونية,شركات بيع البوابات الالكترونية,البوابات الالكترونية للسيارات,انواع البوابات الالكترونية,اماكن بيع البو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shamsstore
التليفون: 0570130761

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بوابات دخول وخروج السيارات بالتذكرة للمواقف المدفوعه 0570130761- السعودية
الجوف -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 ريال
تاريخ الإعلان: 22/8/2021
رقم الإعلان: 2103121
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الجوف السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الجوف السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعمل بالكارت.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

12/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager