(للبيع)
|برنامج ERP نظام ماتكس | إدارة الفواتير أسهل وأسرع - 0096567087771 تميز بفواتير تبرز هوية عملك , وإدارة أسهل وأسرع للفواتير من الإصدار وحتى التحصيل و تنظيم حساباتك و كل ذلك بخطوات دقيقة وسريعة . كذلك مع نظام ماتكس تقدر من خلال تطبيق واحد متكامل متابعة أعمالك ومعرفة كل المعلومات عن حسابات الشركة و أرصدة المخازن وحركة العملاء والموردين بكل الفروع بتقارير دقيقة على هاتفك المحمول احصل على نظام ماتكس الآن تواصل معنا اتصال او واتساب على 📲: 67087771 (965+) 22458121 (965+) 22458068 (965+)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سيسماتكس
|التليفون:
|0096567087771
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|العنوان:
|- الكويت
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112329
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