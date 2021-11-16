برنامج إدارة العيادات ومراكز التجميل | سيسماتكس -0096567087771 تكون العيادة زحمة وما في تنظيم في المواعيد ؟؟؟ انت ما تحتاج أكثر من نظام ادارة العيادات من سيسماتكس حتى يسهل عليك الكثير برنامج إدارة العيادات (cloud clinic) من سيسماتكس هو برنامج متكامل لإدارة العيادات ومراكز التجميل بشكل إحترافي 👍. يحتوي النظام على: 👈تنظيم مواعيد العيادة 👈طباعة جدول المواعيد اليومية 👈تنظيم مواعيد المعامل والاشعة والأقسام 👈السجل التاريخي للمريض 👈 السجل الطبي للمريض احصل على نسختك الخاصة الآن 👍