(للبيع)
|بدلة عمليات 01003358542–01200561116 يونيفورم اطباء ملابس طبية بالجملة Hospital Uniforms موديلات زي تمريض تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jokjok
|التليفون:
|01003358542
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|العنوان:
|- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049759
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