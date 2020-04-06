** بالمنطقه الثانيه عمارات**

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تفاصيل الإعلان
** بالمنطقه الثانيه عمارات** شقه 185 م بالدور الاول بعد الارضي واجهه بحريه وناصيه 3/4 تشطيب ( وباقى السيراميك والدهانات ) ( استلام فورى والعماره بيها سكان ) عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 2 تراس ) موقع مميز 📍وقريبه من ➡️طريق الحريه ➡️ومركز المدينة ➡️ونادى الشروق عرض لفترة محدوده 760,000 ج كاش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: المنطقه الثانيه- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 760,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/4/2020
رقم الإعلان: 2057395
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