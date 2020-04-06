(للبيع)
|** بالمنطقه الثانيه عمارات** شقه 185 م بالدور الاول بعد الارضي واجهه بحريه وناصيه 3/4 تشطيب ( وباقى السيراميك والدهانات ) ( استلام فورى والعماره بيها سكان ) عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 2 تراس ) موقع مميز 📍وقريبه من ➡️طريق الحريه ➡️ومركز المدينة ➡️ونادى الشروق عرض لفترة محدوده 760,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثانيه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|760,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057395
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