بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 بلكونة ) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عرض لفترة محدودة ب 560,000 كاش استلام فووري 🎉لدينا مساحات تناسب الجميع بارقي المناطق والاحياء بمدينة الشروق