بالطو طبيب - يونيفورم طبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بالطو طبيب - يونيفورم طبي 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل تمريض – بالطو اطباء – يونيفورم العاملين فى المستشفى وخدمه الغرف ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/8/2021
رقم الإعلان: 2102680
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم عرايس - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي نقدم لكم تشكيلة جديدة و مختلف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم اطفال - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم اطفال02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم - في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاجيد - في الجيزة مصر

سجاجيد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاجيد كنيسة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم مودرن - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي اجود الخامات بأسعار منافسة بن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية - في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد صالون - في الجيزة مصر

سجاد صالون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد صالون02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد زيتي - في الجيزة مصر

سجاد زيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد زيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تصميمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116 - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572 - في الجيزة مصر

يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager