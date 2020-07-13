بالطو طبيب - مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بالطو طبيب - مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخامات مختلفه عن الملابس الأخرى الموحد على مستوى العالم , شركة السلام لليونيفورم تقدم تفصيلات جديدة لشكل اليونيفورم الطبي ملابس طبيه – بالطو طبيب – زى ممرضه – بدلة طبيب – بدلة ممرض نقوم بتوريد جميع انواع الديسبوسبل للمستشفيات والمراكز الطبية و لاي دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل شركة السلام للملابس الطبية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226499

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العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2020
رقم الإعلان: 2062882
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13/7/2020
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