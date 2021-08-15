ايجار H1 لتوصيلات

(للإيجار)
|تأجير هيونداى اتش وان للمشاوير اليوميه السريعه نوفرلك سياره اتش وان 7 افراد لتوصيلك لاي جهه مهما كان مشوارك قريب او بعيد هنوصلك للاستعلام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01121759535
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|العنوان:
|4 عباس العقاد - مدينه نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102709
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