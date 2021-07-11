(مطلوب للإيجار)
|ايجار H1 لتوصيلات الاسكندريه للايجار فان اتش وان شركه تورست كار 01121759535 للايجار هيونداى 7 افراد تاجير فان اتش وان موديل 2021\2020 تأجير فان اتش وان لرحله امنه ومميزه 01121759535 عربيه مكيفه ومعقمه لامان وراحه العائله و الاصدقاء؛ لتمضيه اسعد الاوقات فى اجمل الشواطئ الاسكندريه 01121759535 للرحلات والتنقلات السياحية بسعر مفاجئ للايجار كراسي جلد مريحه لراحه العملاء اثناء التنقل اجر فان اتش وان 2021 \ 2020 7 افراد لتمضيه اجازه صيفيه لا تنسى بسعار مميزه ومخفضه 01121759535 يمكننا نقل الع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01121759535
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|العنوان:
|4 اول عباس العقاد مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099610
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