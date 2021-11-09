ايجار وبيع ارواب التخرج بأقل الاسعار

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تفاصيل الإعلان
ايجار وبيع ارواب التخرج بأقل الاسعار 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامعات والحضانه يوجد الوان وموديلات متنوعه كابات وقبعه التخرج واوشحه التخرج لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110580
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم Tn شركة متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم - افضل انواع اليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - افضل انواع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - افضل انواع اليونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: افضل يونيفورم مهندسين - افرول مهندس لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مهندسين - افرول مهندس لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مهندسين - افرول مهندس لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات -اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات -اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات -اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم ومستلزمات المستشفيات لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

يونيفورم ومستلزمات المستشفيات لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ومستلزمات المستشفيات لليونيفورم Tn شركة اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - لليونيفورم Tn شركة متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و ز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم - صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم - صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: ملابس التخرج - احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات - في الجيزة مصر

ملابس التخرج - احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج - احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج وي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - ملابس شيفات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - ملابس شيفات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - ملابس شيفات 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس- تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس- تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس- تي شيرت و بنطلون للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
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