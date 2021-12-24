ايجار هيونداي H1 العائلية

(للإيجار)
|شركة ليموزين نصار لايجار السيارات والباصات السياحية والسيارات العائلية والفانات المكيفة في مصر تقوم بتوفير سيارات عائلية تكفي ل7 اشخاص بأقل التكاليف والخصومات يعتبر تاجير هيونداي فان اتش وان افضل السيارات العائلية المتوفرة في مجال تأجير سيارات في مصر فانات هيونداى اتش وان للايجار ولعمل جولات سياحية فى مصر لزيارة جميع الاماكن السياحيه داخل وخارج القاهرة. بالتالي استأجر ليموزين أو ميكروباص سياحي فاخر في مصر بأحسن خدمة و اقل سعر في السوق المصري. 01503622473 لذلك احجز مه اقوي عروضنا خلال شهر دسمبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116626
2,000 جنيه
1,600 جنيه
2,000 جنيه
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