ايجار هيونداي اتش وان بأفضل الخصومات

(للإيجار)
|تأجير هيونداي اتش وان.01503622473 تقدم الشركة اقوي عروض لتأجير هيونداي H1 للرحلات بااسعار مميزه للعملاء. لذلك توفر اسطوول هائل من سيارات هيونداي العائلية. تقدم تخفيضات علي ايجار هيونداي اتش وان بمناسبة نهاية سنة 2021 لذلك اسرع بالحجز واتصل علي 01503622473 واستمتع بأقوي عروض وخصومات شهر ديسمبر. تعتبر سيارة هيونداي H1 هي الخيار الأول للايجار عندما تكون في حاجة الي سيارة عائلية كبيرة بالقدر الكافي . لذلك فهي تتسع الي 7 اشخاص. 01503622473 بالتالي توفر السيارة كل الراحة والرافهية للركاب.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116463
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