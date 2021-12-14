ايجار ميني باص 28 راكب

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01003203210
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600 درهم
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115120
1,600 درهم
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