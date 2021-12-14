ايجار ميني باص 28 راكب

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صورة الاعلان: ايجار ميني باص 28 راكب - في أبو ظبي الإمارات

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السفر مع ليموزين مصر بشكل مختلف وباسعار ليس ليها مثيل وبافضل واقل الاسعار عروض شهر ديسمبر اي رحلة يوم الجمعة خصم 10%علي الرحلات اليومية والسياحية والتنقل الجماعى متاح ميني باصات 28راكب مكيف باسعار تبدأ من 1000 لدينا ايضا اتوبيسات 50راكب اتوبيسات 33 راكب هاي اس 14 راكب موديلات حديثة 2021 #ايجار #ليموزين مصر #استئجار #اجر # مرسيدس #رنج روفر #يوتنج 3شيفروليه #موديل 2021#توصيل #مطارات #استقبال مطارات #تسفير عملاء #سفارى للحجز والاستفسار :01003203210 مواعيد العمل يوميا السبت الي الخميس من الساعة 10ص
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01003203210

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,600 درهم
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115120
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