ايجار سيارة ميتسوبيشي اكسبندر العالمية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار سيارة ميتسوبيشي اكسبندر العالمية - في القاهرة مصر

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وفر علي ايجار ميتسوبيشي اكسبندر 01503622473 . استأجر سيارة ميتسوبيشي اكسبندر الشكل الجديد 2021 بأشكلها الرائعة وامكانياتها المميزة . حيث تتوافر بها كل وسائل الامان والراحة التي يحتاجها كافة الركاب تتميز بوجود اكياس هوائية امامية وخلفية وكاميار خلفية وتعتبر خليط من سيارات الكروس وسيارات الدفع الرباعي مما يجعلها سيارة متينة تتحمل الطرق الصعبة . استأجر سيارة اكسبندر من ليموزين نصار لاحتفالات رأس السنة وعروض بداية السنة الجديدة 01503622473 بأقل الاسعار.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeer
التليفون: 01503622473

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العنوان: عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2021
رقم الإعلان: 2117218
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