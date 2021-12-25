ايجار سسيارة توسان 2022 مع السائق

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار سسيارة توسان 2022 مع السائق - في القاهرة مصر

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تأجير أحدث سيارة توسان 2022 للايجار في مصر بأقل اسعار في السوق المصري. لذلك توفر فرصة التوصيلات من والي المطارات المختلفة بأفل التكاليف المادية. 01503622473 بالتالي تقدم الشركة اسطول ضخم من احدث السيارات بكافة الالوان والموديلات وارخص الاسعار. لذلك استأجر مع ليموزين نصار بأرخص الاسعار وأفضل العروض 01503622473 بالتالي توفر الشركة طرق دفع سهلة عن طريق فودافون كاش من اي محفظة الكترونية او عن طؤيق تحويل بنكي علي حساب بنك cib
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeer
التليفون: 01503622473

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العنوان: عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2021
رقم الإعلان: 2116787
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