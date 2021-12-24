ايجار باصات 50 راكب من ليموزين نصار

(للإيجار)
|توفر شركة ليموزين نصار اقوي اسطول هائل من باصات مرسيدس التي تتسمع الي 50 راكب بأكثر من فئة . 01503622473 تقدم فئة 500 \600 بأحدث الموديلات وافضل الامكانيات . تأجير اتوبيسات مرسيدس السياحية بأقل الاسعار في الاسواق المصرية استأجر الان اتوبيسك مرسيدس 50 راكب لرحلات الغردقة وشرم الشيخ والاستمتاع باجواء الشتاء تأجير باصات مرسيدس لرحلات سانت كاترين والاستمتاع بجو المغامرة الجميلة وسط الثلوج والجبال . اتصل علي 01503622473 والحق غروض شهر ديسمبر قبل نهاية السنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116551
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