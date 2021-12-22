ايجار باصات مرسيدس لرحلات شرم الشيخ

(للإيجار)
|تقدم شركة ليموزين مصر مجموعة كبيرة من خدمات اليموزين الخاصة بايجار اتوبيسات اجراتوبيس سياحى لاقامة رحلات داخل و خارج القاهرة خدمات توصيل و استقبال مطارات – سفارى -تسفير عملاء- دورات مصانع -شركات – مدراس – مصايف -مؤتمرات – رحلات سياحية – حفلات عشاء ليلية ونيلية ايجاراتوبيس سياحى 50 يتميز بمكيف امامي وخلفى ومقاعد متحركة وامنة ومعقم و مجهز بكافة الوسائل و الامكانيات لتلبية احتياجات العملاء المصرين و غير المصرين . نحرص علي تقديم افضل وافخم واكبر اسطول من الاتوبيسات السياحية للسفر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116386
600 جنيه
1,100 جنيه
1,700 جنيه
1,500 جنيه
1,200 جنيه
4,500 جنيه
اتصل
600 جنيه
1,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
600 جنيه
4,500 جنيه
850 جنيه
1,000 جنيه