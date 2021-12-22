ايجار باصات مرسيدس لرحلات شرم الشيخ

تقدم شركة ليموزين مصر مجموعة كبيرة من خدمات اليموزين الخاصة بايجار اتوبيسات اجراتوبيس سياحى لاقامة رحلات داخل و خارج القاهرة خدمات توصيل و استقبال مطارات – سفارى -تسفير عملاء- دورات مصانع -شركات – مدراس – مصايف -مؤتمرات – رحلات سياحية – حفلات عشاء ليلية ونيلية ايجاراتوبيس سياحى 50 يتميز بمكيف امامي وخلفى ومقاعد متحركة وامنة ومعقم و مجهز بكافة الوسائل و الامكانيات لتلبية احتياجات العملاء المصرين و غير المصرين . نحرص علي تقديم افضل وافخم واكبر اسطول من الاتوبيسات السياحية للسفر