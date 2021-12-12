ايجار باصات حديثة احدث موديل لنقل السياحى

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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sara ghanem
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابقا, l]- جيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,511 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114918
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