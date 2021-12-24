ايجار الملكة هيونداي H1 العائلية

(للإيجار)
|تأجر سيارات H1 السياحية , ايجار سيارات هيونداي فان بأقل سعر واقل تكلفة من شركة ليمويزن نصار استأجر معنا هيونداي H1 التي تتسمع حتي 7 اشخاص . لذلك تتميز بالراحة والصاولن الداخلي الواسع . سيارات دفع امامي تتميز بالامان والراحة التي يحتاجها كافة عملائنا . اتصل علي 01503622473 واحجز عروض الشتاء من ليموزين نصار لايجار احدث موديلات وافض الامكانيات مع هيونداي فان اتش وان العائلية . نوفر خدمة توصيل المطارات المختلفة وبأقل التكاليف الممكنة . تأجير هيونداي فان بأقل الساعار في الاسواق المصري 01503622473
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116557
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