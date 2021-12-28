ايجار افضل واحدث موديلات هاي اس للرحلات

(للإيجار)
|تأجير هاي اس بأقل الاسعار 01503622473 للإيجار ميكروباص تويوتا هاي اس بعروض خاصة للشركات و النقابات و الرحلات المدرسية و الجامعية على الانتقالات اليومية داخل و خارج القاهرة. ايجار حافة رحلات تويوتا هاي اس 14 راكب 01503622473 تقديم عروض ايجار يومية هائلة علي جميع الباصات بمناسبة نهاية العام ورأس السنة. 01503622473 نوفر ميكروباصات خاصة للسفر الي المناطق الساحلية في مصر لقضاء اجازة رأس السنة ممتعة نوفر ايضا ايجا لخدمة استقبال من مطار القاهرة الدولي ،مطار برج العرب ،مطار الغردقة و مطار الاسكندرية .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117061
2,000 جنيه
2,200 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
500 جنيه
1,500 جنيه
700 جنيه
550 جنيه
800 جنيه
850 جنيه
700 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
1,600 جنيه
2,000 جنيه