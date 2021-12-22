ايجار افضل موديلات كوستر للرحلات

(للإيجار)
|تأجير تويوتا كوستر 21 راكب 01503622473 تقدم شركة ليموزين مصر لتأجير السيارات والباصات السحية والنقل السياحي داخل وخارج القاهرة اقوي العروض لرحلات سانت كاترين . لذلك توفرها في شهر ديسمبر اخر شهور السنة بمناسبة حلول فصل الشتاء 01503622473 بالتالي تقدم الشركة افضل الباصات والميني باصات للايجار. لذلك نوفر اقوي الخصومات علي الرحلات. تتميز شركتنا باحدث موديلات تويوتا كوستر للايجار. بالتالي رحلات سانت كاترين تطرق ابوابنا بانها افضل رحلات السنة وامتعها 01503622473
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116382
600 جنيه
1,100 جنيه
1,700 جنيه
1,200 جنيه
4,500 جنيه
2,000 جنيه
اتصل
600 جنيه
1,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
600 جنيه
4,500 جنيه
850 جنيه
1,000 جنيه